Paredes, voglia di Juve? Su Instagram like anche a Pogba!

TORINO - Con Paul Pogba ormai prossimo al ritorno alla Juventus , c'è chi vorrebbe raggiungere il Polpo e indossare la maglia bianconera. Si tratta di Leandro Paredes , centrocampista argentino del Paris Saint-Germain che vuole provare una nuova esperienza e sogna la Juve: il classe 1994 di San Justo ha iniziato a seguire, su Instagram, Paul Pogba e i social, nel calciomercato moderno, hanno senza dubbio un peso specifico notevole. Un indizio evidente, palese, che avvicina (?) il registra argentino ex Roma ed Empoli a Torino , sponda bianconera: i tifosi sognano un centrocampo stellare con Pogba, Locatelli e Zaniolo , la cui trattativa per l'approdo alla Juve sembra caldissima .

Juve-Paredes: si può fare

Il centrocampista argentino, profilo gradito a Max Allegri per rafforzare un reparto in totale restyling, è tra i giocatori segnalati in uscita sotto la Tour Eiffel. I dirigenti bianconeri, orientati a non fermarsi a Paul Pogba in mezzo al campo, monitorano le situazione in attesa di sbloccare qualche cessione.