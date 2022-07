Pogba LIVE: Juve, il Polpo è alla Continassa

TORINO - La lunga attesa è finalmente terminata. Paul Pogba è sbarcato a Torino, pronto per unirsi alla Juventus e vivere la sua seconda esperienza in maglia bianconera. Il centrocampista francese ha terminato le vacanze ed è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle alle ore 17.30, poi si è trasferito alla Continassa e al JHotel, dove ha firmato autografi, e ha preso contatto con il JTC, il centro sportivo bianconero. "Non è cambiato niente", queste le sue prime parole. Per domani, sabato, sono previste le visite mediche prima di iniziare la preparazione agli ordini di Massimiliano Allegri.