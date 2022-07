Di Maria ufficiale: "Juve miglior squadra d'Italia. La 22? Col Real fu Champions"

TORINO - "È una nuova tappa, sono molto felice e contento. Cosa significa per me la Juventus? Sono stato nelle migliori squadre di ogni Paese, qua in Italia la squadra migliore è la Juventus. So che non ha vinto la Coppa Italia e lo Scudetto, la motivazione principale è stata quella di venire qui e vincere tutto con la Juve. Voglio vincere più titoli possibili, giocare nella Juve ti dà la possibilità di farlo. Perché ho scelto la 22? Mi ha ricordato la Champions League vinta col Real Madrid e so che la Juventus vuole vincerla. Cosa prometto ai tifosi? L'impegno, il sacrificio e la mentalità di vincere il maggior numero di trofei possibili". Dopo una lunga attesa, Angel Di Maria, intervenuto nel canale Twitch del club bianconero, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Atterrato ieri sera all'aeroporto di Torino-Caselle, in mattinata il funambolo argentino recentemente svincolatosi dal Paris Saint-Germain ha sostenuto le visite mediche al J-Medical, ultimo step prima di porre la propria firma sul contratto. L'annuncio arriva direttamente dalla Juve, con una nota pubblicata sul proprio sito: El Fideo indosserà la maglia numero 22.

Di Maria, il comunicato della Juve "Lui è un giocatore che non ha quasi bisogno di essere descritto. Un fuoriclasse dell’attacco, capace di segnare gol eccezionali, ma anche di far muovere un intero reparto, mandando spesso in porta i compagni. Lui è il giocatore che negli ultimi anni ha preso parte a più gol di chiunque altro in Champions League, 54 (22 gol e 32 assist). Un campione dal palmarès pazzesco, conquistato con le maglie di Benfica prima, Real Madrid poi, PSG nelle ultime stagioni. Un simbolo della Nazionale argentina, con cui ha vinto un oro Olimpico a Pechino nel 2008 e una Copa America nel 2021. Lui è uno dei giocatori ad aver servito più assist (131) nei cinque campionati europei dall’inizio dello scorso decennio, dietro solo a Lionel Messi (174) e Thomas Müller (149). Un campione che fa cantare la palla, che ubriaca con i suoi dribbling fulminanti, che eleva il mancino a livello di poesia pura, che incanta ogni qual volta accende il gioco con una sua fiammata. Lui è uno che ci mette tutto: talento, corsa, sudore, impegno, classe, carisma. E, ovviamente, cuore, come mostra al mondo ogni volta che esulta. Lui è Angel Di Maria. Ed è un giocatore bianconero. Bienvenido, Fideo!", la nota della Juventus.

Di Maria-Juve, i costi dell'operazione "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Ángel Di María; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 1,3 milioni, pagabili entro il 30 luglio 2023. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2023", si legge sempre sul sito ufficiale della Juve.

Juve, Di Maria: "Sono molto felice" "È una nuova tappa per me. Sono molto, molto felice. Dal momento in cui ho detto sì, l'ho visto fin dal primo giorno, tutte le persone sono diventate come una famiglia, che si prende sempre cura di te. E la verità è che questo mi rende molto felice", queste erano state invece le prime parole di Angel Maria da nuovo giocatore della Juventus, in un video pubblicato dall'account ufficiale Twitter del club bianconero. Di Maria-Juve, l'arrivo a Torino Terminate le vacanze, Di Maria è atterrato a Torino la sera di giovedì 7 luglio alle 22.38 con un volo proveniente da Parigi, la città che è stata la sua casa negli ultimi sette anni. Ad attenderlo c'erano due Jeep che lo hanno condotto al quartier generale bianconero alla Continassa.

Di Maria-Juve, l'attesa dei tifosi Seimila tifosi bianconeri hanno tenuto traccia sui propri dispositivi digitali - su un portale dedicato al tracking aereo che tiene conto sia di voli di linea che privati - del Cessna 560XL partito da Parigi-Bourget in direzione Torino-Caselle.

Di Maria-Juve, il bagno di folla Alle 8.50 di questa mattina, Angel Di Maria è sceso dalla vettura bianca che lo ha condotto al J-Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito. Vestito in pantaloncini di jeans e camicia bianca, El Fideo si è immediatamente recato dai circa 200 tifosi in festa per selfie ed autografi. "Portaci la Champions" è stato il coro più in voga. Un'accoglienza che, in tempi recenti, era stata riservata soltanto a Tevez e Cristiano Ronaldo.

Di Maria-Juve, le visite mediche Al J-Medical Angel Di Maria si è sottoposto alle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto, arrivata da pochi minuti, e che lo rendono a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus. All'interno della struttura, El Fideo ha avuto modo di incontrare il tecnico Massimiliano Allegri: doverosa la prima foto di benvenuto, postata dalla Juve sui propri canali social.