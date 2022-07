Pogba: "Juve, non è cambiato niente. Non vedo l'ora di rimettere la maglia"

TORINO - Sono passati sei anni ma sembra ieri. Paul Pogba riabbraccia Torino ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Juve dove era arrivato giovanissimo nel 2012 per poi partire nel 2016. "Non è cambiato niente" sono le prime parole del 29enne centrocampista francese , che anche stavolta arriva a parametro zero dal Manchester United ed è atterrato all'aeroporto di Caselle dove lo ha accolto Matteo Fabris .

Le prime parole da bianconero

"Come stai?" gli chiede lo storico team manager bianconero mentre lo abbraccia: "Bene, non è cambiato niente" risponde appunto il 'Polpo' sorridente. E prima di entrare in macchina per raggiungere la Continassa il tempo di un tweet: "Che bello rivedervi" 'cinguetta' Pogba riferendosi ai tifosi juventini che si godono una giornata storica aperta dall'arrivo al J Medical di Angel Di Maria, preso anche lui a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain. "Sono tornato, sono molto contento di essere qui - ha detto poi Pogba in un video postato dal club bianconero sui propri canali social -. Non vedo l'ora di cominciare e indossare ancora la maglia della Juventus".