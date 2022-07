Caso Koulibaly, Giuntoli: "Dal Napoli super proposta, ma ha preso tempo"

TRENTO - Il futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli resta in bilico, dopo il rifiuto del 31enne difensore senegalese (con il contratto in scadenza nel 2023 e nel mirino della Juve come eventuale sostituto di De Ligt) alla proposta di rinnovo da parte del club partenopeo. Un no che pare aver mandato su tutte le furie il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e sul quale ha provato a fare chiarezza Cristiano Giuntoli: "Per Koulibaly non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di nessun club - ha detto il direttore sportivo in conferenza dal ritiro di Dimaro -. Ma non nego che con Kalidou che va a scadenza, e che per noi è tanto, stiamo parlando tutti i giorni e a lui il presidente ha fatto offerta irrinunciabile di 6 milioni netti per 5 anni, parenti di 60 milioni lordi, offrendogli pure un futuro da dirigente del club. Ci ha risposto che ci deve pensare, che si deve guardare intorno e ha preso tempo. Una proposta incredibile quella del presidente - ha sottolineato ancora il diesse del Napoli - e che Koulibaly si è meritato, e che vale il doppio rispetto a quello che prendeva prima. Aspettiamo, per noi è incedibile".