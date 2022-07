Juve, Arnautovic aspetta Kean. E Paredes...

Marko Arnautovic aspetta Moise Kean. L’attaccante del Bologna è il preferito della Juventus per il ruolo di vice Vlahovic. Ma prima di tentare l’affondo con il Bologna, alla Continassa hanno la necessità di trovare una soluzione per l’azzurro. L’ex Psg ha aperto a un nuovo addio per giocare con maggiore continuità e la Juventus è pronta ad accontentarlo. L’uscita di Kean, al momento a Torino in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton, non è detto che sia immediata. Così Arnautovic, in settimana aggregatosi al ritiro del Bologna, si sta allenando con i rossoblù. Ma la speranza dell’ex Inter, come filtra dagli ambienti austriaci, è quella di non perdere l’ultima grande opportunità di giocare in un grande club come quello bianconero. Ecco perperché il 33enne centravanti, in ottimi rapporti con il Bologna, chiederà al club di agevolarne la cessione nel caso in cui si concretizzasse l’offerta della Juventus. Eccellente è anche il feeling tra i bianconeri e i rossoblù. Non a caso il neoacquisto juventino Andrea Cambiaso potrebbe andare in prestito proprio in Emilia. Sarebbe una operazione slegata da quella per Arnautovic, ma comunque significativa.