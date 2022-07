Zaniolo, la Juve non cambia idea: Nicolò presente e futuro

Il dibattito imperversa. Nicolò Zaniolo sì, Nicolò Zaniolo no. Cosa se ne fa la Juventus di Zaniolo se ha già Federico Chiesa e Angel Di Maria? E se ha pure Juan Cuadrado, non dimentichiamocelo, che là davanti può giocarci eccome. Epperò, in realtà, il punto è che proprio mentre si snocciolano i suddetti nomi di esterni offensivi/trequartisti bianconeri si finisce in automatico per offrire dimostrazione proprio del contrario, e cioè del fatto che “uno” Zaniolo può far comodo e anzi può risultare imprescindibile sia se si guarda al presente sia se si guarda al futuro. Al limite si può discutere se proprio lui, sia l’ideale, oppure un giocatore simile. Ma questo è un altro filone, secondario. E peraltro cozza sul fatto che alla Juventus hanno già deciso che sì, è proprio il giallorosso il profilo ideale.

Rodaggio Chiesa Ma torniamo a Federico Chiesa e Angel Di Maria. Pure a Juan Cuadrado. L’azzurro, come spieghiamo approfonditamente a lato, ha qualità enormi e temperamento giusto (insomma, il physique du role); tuttavia è reduce da un brutto infortunio e rimetterà piede in campo solo a settembre dopo sei mesi di inattività agonistica. Andrà conseguentemente incontro ad una gestione attenta al punto che Allegri ha dichiarato di non aspettarselo in piena forma sino a gennaio. Ne consegue che non solo serva Zaniolo, ma che il suo acquisto debba giocoforza essere accompagnato anche da quello di un attaccante. Allegri ha in mente una Juventus modulata con un 4-3-3: servono quattro esterni (Di Maria, Chiesa, Cuadrado e... Zaniolo) più un vice Vlahovic (Arnautovic). Se poi tornasse anche Morata, sarebbe tutto più semplice considerando peraltro che Cuadrado potrebbe torare utile anche in corsia di difesa.

Di Maria e Cuadrado Detto di Chiesa, passiamo ai due sudamericani. E guardiamo al futuro: Di Maria e Cuadrado sono abili sin da subito, ma hanno una certa età (l’argentino 34 anni compiuti a febbraio, il colombiano 34 anni compiuti a maggio) e un contratto in scadenza tra 12 mesi. Vien da sé che è questo il momento opportuno per provare a mettere le mani su un potenziale erede che sia giovane e di potenzialità.

Zaniolo in campo e in gol Ieri ha giocato e ha pure segnato. Ha postato: “Deeds not words”. Lascia così trapelare il malcontento per il fatto di esser continuamente tirato in ballo, in questa fase delicata e (s)nodale della sua carriera. E pone l’accento sulla professionalità che lo sta contraddistinguendo: al di là del gol messo a segno ieri nell’amichevole contro il Sunderland, pesa ancora tantissimo quello messo a segno un mese fa contro il Feyenoord nella fiale di Conference League. Un appuntamento storico, per la Roma, in cui Zaniolo ha alzato la mano e ha detto presente.