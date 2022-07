Ufficiale, Cambiaso è un nuovo giocatore della Juve

TORINO - Nuovo colpo in entrata per la Juve. Di certo è di un profilo meno altisonante rispetto a Di Maria e Pogba, ma stiamo comunque parlando di un giovane di belle speranze. Si tratta di Andrea Cambiaso, la scorsa stagione al Genoa e finito nel mirino anche dell'Inter. Se rimarrà o meno a Torino non è ancora chiaro - su di lui hanno puntato i riflettori il Bologna di Sinisa Mihajlovic e la Salernitana -, l'ultima parole spetta a Massimiliano Allegri.

Ufficiale, Cambiaso alla Juve: la nota

Ieri ha svolto le visite mediche mentre l'ufficialità del trasferimento in bianconero è arrivata solo stamane attraverso una nota apparsa sul sito della Vecchia Signora, dove si legge: "Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30 giugno 2027. Ligure di origine, Andrea arriva da una stagione positiva, soprattutto a livello personale. A Genova, sponda rossoblu, sfiora le 30 presenze stagionali e stupisce tutti per la sua capacità di adattarsi, alla sua prima stagione, a una nuova realtà come la Serie A e soprattutto ai diversi moduli adottati dal Genoa nel corso della stagione giocando come esterno di sinistra a tutta fascia nel 3-5-2 o come terzino, a destra o a sinistra, con la difesa a 4".

