Juve su Bremer: ore decisive. Ecco l'offerta per il Torino

Agatha Christie, regina dei gialli, sosteneva che “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. Bene, chissà, sul “giallo” Bremer, cosa avrebbe detto visto che ieri si sono sommati una decina di indizi... Tutti in una direzione, verso la Continassa, quartier generale bianconero. Il primo, relativo al summit tra Inter e Torino, ovvero Marotta-Cairo, calendarizzato per subito dopo pranzo è invece slittato in un primo tempo al tardo pomeriggio e quindi direttamente a cena. Dagli indizi provenienti dal mondo reale a quelli del web o se preferite del metaverso: ecco che dal profilo di Bremer vengono tolti i suoi “like” a una caricatura che lo ritraeva con la maglia dell’Inter, mentre Chiellini metteva il suo “mi piace” al profilo del brasiliano che a sua volta iniziava a seguire Marchisio dopo che l’ex centrocampista bianconero aveva iniziato a seguire il granata. Di qui ecco il tam tam mediatico che nel corso della giornata ha assunto ritmi sempre più alti, sincopati, a dettare quasi un crescendo rossiniano.

E così col passare dei minuti e delle ore ecco che i titoli dei vari siti hanno cominciato a virare sulla nuova accoppiata Juve-Bremer, mettendo in secondo piano la parola Inter e la vecchia intesa tra l’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, con l’entourage del difensore. Un vero e proprio terremoto mediatico innescato dalle notizie che trapelavano da Torino e Milano. Per cui la Juventus era passata nettamente in vantaggio sui nerazzurri grazie a un’offerta migliore sia per il club granata che per il difensore rispetto a quello che l’Inter era disposta a mettere sul tavolo e, peraltro, perfezionare solo in caso di cessione di Skriniar avvenuta al Paris Saint Germain. Infatti il presidente granata Urbano Cairo dall’altra sponda del Po ha sentito pronunciare la parolina che voleva arrivasse alle sue orecchie “40 milioni”, mentre l’ingaggio per il sudamericano sarà di 4.5 milioni di euro bonus compresi.

Molto di più rispetto a ciò che l’Inter è disposta a scucire per il cartellino (30+5 di bonus) e il giovane Casadei ma con la formula per Bremer di 8 milioni per il prestito e il resto con l’obbligo di riscatto nella prossima stagione (al giocatore 3 milioni più bonus a stagione) Ieri pomeriggio Marotta ha avuto un summit in sede con il presidente Zhang per verificare la possibilità di modulare in maniera diversa l’offerta mutandone non soltanto la formula, ma anche il peso specifico. La risposta del massimo dirigente nerazzurro è stata negativa per cui l’amministratore delegato si è presentato a cena con il numero del Torino per ribadire, di fatto, ciò che era già stato in grado di mettere sul tavolo nell’incontro precedente.