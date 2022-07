Ramsey, ore decisive per l'addio. Arthur, inizia la settimana calda

TORINO - Sono ore decisive per l’addio di Aaron Ramsey. Nessuno si sbilancia o si fa troppe illusioni, alla Continassa, ma intanto in giornata è in programma un contatto con l’agente del 31enne centrocampista gallese. L’obiettivo del ds Federico Cherubini, rimasto in Italia per sbloccare qualche cessione dopo il ricco addio di Matthijs De Ligt al Bayern e la tripletta in entrata Di Maria-Pogba-Bremer (l’uomo mercato bianconero raggiungerà la squadra negli Usa tra martedì e mercoledì), è quello di raggiungere un accordo per separarsi dall’ex Arsenal risolvendo anticipatamente il contratto in scadenza la prossima estate (2023). La volontà delle parti è comune, ma c’è ancora distanza sull’importo dell’incentivo all’esodo.

Si continua a trattare per arrivare in fretta a un’intesa. Prima si chiude, prima ci guadagnano tutti. Salutare Ramsey consentirebbe ai bianconeri di alleggerire il monte-stipendi e anche di far spazio in rosa per nuovi innesti (c’è Paredes del Psg nel mirino in mediana, i dettagli sull’argentino nella pagina a fianco). Ma anche al gallese, in questi giorni rimasto alla Continassa ad allenarsi, conviene un accordo rapido. L’ex Arsenal ha come priorità quella di trovare una squadra che gli consenta di arrivare lanciato al Mondiale in Qatar. Tradotto in maniera ancora più chiara: prima chiude il capitolo bianconero e comincia ad allenarsi in un nuovo contesto e prima può andare in forma in vista della Coppa del mondo.