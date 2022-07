Juve, è arrivato il momento dei tagli

TORINO - La Juventus ha piazzato i primi grandi colpi di mercato: Pogba , Di Maria e, poco prima della partenza per il tour americano, Gleison Bremer , operazione da 49 milioni bonus compresi. E non è finita qui, perché la dirigenza bianconera pianifica altre operazioni funzionali, sfruttando le prossime settimane di trattative. Ma nel frattempo il ds Cherubini deve occuparsi dell'altra faccia del mercato , ovvero quella delle uscite : operazioni non meno importantri, perché funzionali ad alleggerire non solo la rosa, ma anche le casse del club.

Il reparto maggiormente coinvolto nell'opera di sfoltimento è il centrocampo e i nomi sono principalmente due: Arthur e Ramsey. In attesa di proposte concrete per il brasiliano (finora l'unico discorso aperto è quello con l'Arsenal), si registrano passi avanti tra il gallese e la Juventus per trovare le condizioni giuste alla risoluzione del contratto (attualmente fino al 2023). Ma c'è fermento anche attorno a Rabiot, che non è partita per gli Stati Uniti per motivi non inerenti al mercato. Tuttavia su di lui si registra il pressing del Lione e non è da escludere anche un ritorno al Psg che fino a qualche tempo fa avrebbe avuto del clamoroso.