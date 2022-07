Morata, assist vincente con l’Atletico: ma la Juve non molla

Il Cholo lo getta nella mischia solo nel secondo tempo, quando cambia i connotati al suo Atletico Madrid nel test match blasonato con il Manchester United. E Alvaro Morata lo ricambia con l’assist vincente per Joao Felix, passaggio e gol che valgono il successo per i colchoneros: il risultato non conta, in queste sfide d’estate per quanto prestigiose, ma non c’è dubbio che Alvarito sia un’arma preziosa per Diego Pablo Simeone e la sua squadra. Infatti il presidente Cerezo lo ha blindato a parole - nel gioco delle parti e del mercato - anche se nei fatti la finestra di trattative è ancora lunga e la Juventus non ha perso le speranze di riportare a casa l’attaccante spagnolo. Non sarà semplice: l’occasione per un nuovo affondo è l’amichevole al Bloomfield Stadium di Tel Aviv fissata tra una settimana esatta, quando Juventus e Atletico Madrid si affronteranno nell’ultimo test di lusso per i bianconeri prima dell’inizio del campionato. Il piatto forte della serata sarà proprio la situazione di Morata, per il quale la dirigenza juventina è pronta al rilancio, però non alle condizioni finora richieste dagli spagnoli (valutazione tra i 25 e i 30 milioni). Il ds Federico Cherubini insiste, ma al tempo stesso ha la necessità di valutare altre piste. Ecco perché si registra un nuovo contatto con l’agente di Luis Muriel: il colombiano è accostabile a Morata perché versatile e in grado di ricoprire sia il ruolo di vice Vlahovic sia quello della punta esterna. L’Atalanta può ragionare sulla cessione solo dopo aver completato il reparto in entrata e anche in questo caso, come per Morata, è necessario trovare un’intesa sia per quanto concerne la valutazione economica sia per la formula dell’operazione. I contatti, però, vanno avanti e dalla Continassa trapela che, Morata a parte, Muriel sarebbe uno dei nomi più in alto nella lista bianconera per rinforzare l’attacco. Per l’Atalanta il costo è di 15 milioni almeno, la Juventus ragionerebbe su un prestito oneroso con diritto di riscatto o magari obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Nei discorsi con l’agente di Muriel si è parlato anche della situazione di Filip Kostic: l’esterno serbo è molto vicino al West Ham, ma non è da escludere, finché il passaggio dall’Eintracht Francoforte ai londinesi non sarà ufficiale, un inserimento bianconero per un giocatore che potrebbe agire da attaccante esterno a sinistra nel 4-3-3 (che in fase di non possesso palla diventa 4-4-2) e pure da laterale in caso di passaggio tattico al 3-5-2.