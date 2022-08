Juve a caccia di gol: Morata, Muriel o Mertens

Se a centrocampo gli infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie hanno modificato la visione del mercato dei vertici bianconeri, spingendo le mani dei dirigenti verso il pulsante rosso degli acquisti, per l’attacco non è cambiato granchè. I loro indici erano già in posizione, pronti a pigiare. Già, perché il reparto offensivo dei bianconeri è oggettivamente carente dal punto di vista quantitativo. Al netto del fatto che Chiesa tornerà il vero Chiesa solo a giochi iniziati, e che Kean non offre ancora garanzie assolute, manca uno che di professione faccia gol e sia una vera alternativa a Vlahovic . Dunque una punta vera, uno che abbia nel proprio Dna i geni del centravanti, meglio ancora se poi ne possieda pure di supplementari e quindi gli permetta di poter essere utilizzato da Massimiliano Allegri anche come seconda punta o esterno di un tridente offensivo. E’ chiaro a questo punto che il profilo porti a lui, l’uomo che fa innamorare le tifose bianconere col suo viso da angelo e lo sguardo da bravo ragazzo: Alvaro Morata . Il problema è che l’incastro con l’Atletico Madrid si sta dimostrando più complicato del previsto. E se da una parte è vero che il mercato terminerà soltanto a fine mese, è altrettanto vero che ormai tra meno di due settimane partirà il campionato. Per cui la tempistica disponibile per affrontare le priorità si sta assottigliando sempre più.

Juve, i sondaggi per l’attacco

Dunque i sondaggi sulle alternative allo spagnolo ex bianconero si stanno infittendo. Si spiega così quello per l’atalantino Muriel dell’altro giorno - il colombiano piace molto per la sua fase offensiva, un po’ meno per la sua disponibilità in copertura -. L’agente del nerazzurro, tra l’altro, cura anche gli interessi dell’esterno Kostic dell’Eintracht Francoforte che in assoluto potrebbe comunque rientrare nei piani della Juventus per alzare il coefficiente di penetrazione della rosa bianconera (il West Ham è segnalato sempre calco). Ma c’è anche il nome di un altro attaccante sulla lista del direttore sportivo Federico Cherubini: quello di Dries Mertens, svincolatosi dopo 9 anni al Napoli. Vero, il belga ha 35 anni, ma il cartellino non costa e nell’ultima stagione ha dimostrato di essere più che mai integro oltre a non aver perso il fiuto per il gol: 13 reti partendo spesso dalla panchina. Più indietro nella lista dei gradimenti per motivi tecnici ed economici Depay, Werner e Martial.