Juve, stretta per il vice Vlahovic: Muriel insidia Morata

TORINO - Appuntamento alla Continassa. Scocca l’ora delle decisioni in “casa Juve”. Nelle prossime ore Massimiliano Allegri si confronterà con i dirigenti per impostare la “fase 2” delle trattative. Un summit come tanti, ma in questo caso decisivo per programmare l’ultimo mese scarso del mercato. Dopo la tripletta Di Maria-Pogba-Bremer e le valutazioni effettuate dal tecnico durante la tournée Usa, il livornese si siederà al tavolo con l’ad Maurizio Arrivabane, con il vice presidente Pavel Nedved e con il ds Federico Cherubini per concordare come rifinire la rosa. Allegri esporrà le sensazioni e le indicazioni raccolte durante la tournée negli Stati Uniti. Mentre il direttore sportivo juventino, negli ultimi dieci giorni rimasto in Italia per sbloccare qualche uscita (come la risoluzione contrattuale di Ramsey) e per proseguire i sondaggi, farà il punto sui giocatori più facilmente avvicinabili. Tanti i nomi sul tavolo, soprattutto in attacco. Il “Conte Max” e la dirigenza analizzeranno pro e contro tecnici ed economici di ogni opzione.

Il vice Vlahovic Le attenzioni saranno rivolte principalmente al vice Vlahovic. O comunque a un rinforzo offensivo. Da Alvaro Morata, rientrato all’Atletico Madrid dopo il prestito biennale alla Juventus, a Luis Muriel dell’Atalanta, dallo svincolato Dries Mertens a Giacomo Raspadori del Sassuolo, dal bolognese Marko Arnautovic a Anthony Martial, rientrato al Manchester United dopo i cinque mesi di prestito al Siviglia, fino a Memphis Depay del Barcellona. Il preferito di Allegri resta Morata, ma riportare lo spagnolo a Torino in prestito sembra tutt’altro che semplice. Cherubini non si è ancora arreso e probabilmente un nuovo tentativo verrà effettuato domenica a Tel Aviv, a margine dell’amichevole contro i Colchoneros. Se le quotazioni di Mertens sono segnalate stabili, in rialzo sono le candidature di Raspadori del Sassuolo (imminente l’incontro con la Juve, ma è forte la concorrenza del Napoli) e di Muriel (contratto in scadenza nel 2023), a patto di riuscire ad abbassare le pretese dell’Atalanta. Il colombiano magari non avrà lo spirito di sacrificio di Morata, ma come lo spagnolo può giocare da prima e da seconda punta. E soprattutto incide come pochi partendo dalla panchina. Sullo sfondo restano gli altri concorrenti.