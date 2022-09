Bild: "Bensebaini, la Juve accelera per gennaio"

La Juve ha iniziato a cercare uno sostituto per Alex Sandro e De Sciglio sulla fascia sinistra e, secondo quanto riportato da Bild, avrebbe scelto Ramy Bensebaini. Il quotidiano tedesco parla infatti dell'interesse del ds bianconero, Federico Cherubini, per il terzino sinistro del Borussia Moenchengladbach, algerino classe 1995. Secondo Bild la Juve vorrebbe muoversi per prendere il giocatore già a gennaio, nonostante il contratto in scadenza nel 2023.