La Juventus pensa al rinnovo di Rabiot e vigila su Milinkovic-Savic

TORINO - Non ci sarà la sfida nella sfida tra Ciro Immobile e Dusan Vlahovic, capocannoniere e vice dello scorso campionato in testa a pari merito con 6 gol alla classifica marcatori di questo (assieme ad Arnautovic) prima di infortunarsi entrambi. Però Juventus-Lazio offrirà lo stesso un confronto tra singoli affascinante, reso ancora più intrigante dal fatto di non essere a distanza, ma un duello vero e proprio: di forza, corsa e tecnica, combattuto spalla a spalla sulle stesse zolle di campo. E comunque potrebbe offrire anche dei gol, la sfida tra Adrien Rabiot e Sergej Milinkovic-Savic: il bianconero sta scoprendo una vena realizzativa che ogni allenatore aveva cercato invano in lui, mentre il biancoceleste è da anni il centrocampista più letale della serie A in fase di finalizzazione. Il confronto tra le maxi mezzali di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, un metro e 88 per 72 chili il francese, un metro e 91 per 76 chili il serbo, sarà uno dei duelli più interessanti all’interno della sfida dello Stadium - forse il più interessante - e uno dei più influenti - forse il più influente - sul risultato finale. Un confronto a cui entrambi, a conferma di quanto appena detto, arrivano con gli stessi gol segnati: 3 in campionato e 2 in Champions lo juventino, 3 in campionato e 2 in Europa League il laziale. Parità che però non cambia le caratteristiche dei singoli, né la probabile trama del loro confronto.