Frattesi e mercato Juve: Allegri rivela l'aneddoto con Galliani

Sassuolo-Juve non sarà solo una sfida di campionato: gli occhi della dirigenza bianconera saranno puntati ancora una volta su Davide Frattesi, uno degli obiettivi di mercato. Il centrocampista neroverde è nella lista del club bianconero già da diverso tempo, ma per la Juve non sarà facile perché sulle tracce dell'azzurro ci sono anche altre big italiane, Roma e Inter in primis. Frattesi, valutato circa 25 milioni, resta un nome caldo per il centrocampo, ma tutto dipenderà anche dal futuro di Adrien Rabiot e di Leandro Paredes.