Allegri, conferenza Sassuolo-Juve: Kean out, Pogba e replica a Paulo Sousa

TORINO - Dalla vittoria contro lo Sporting all'Allianz Stadium nell'andata dei quarti di finale di Europa League alla trasferta di domani a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo in Serie A. Un match che precede (e che per forza di cose ne sarà condizionato) il ritorno contro i lusitani in programma giovedì sera in Portogallo. Massimiliano Allegri dovrà valutare bene le condizioni di tutti i suoi giocatori, per alternare le forze e cercare comunque di tornare alla vittoria in campionato dopo il ko con la Lazio nell'ultima giornata: "Al momento - ha esordito in conferenza stampa. l'allenatore bianconero - posso dire che Kean non sarà disponibile perchè ha lamentato un fastidio al flessore. Per gli altri devo giudicare oggi quando li vedo, poiché la partita di giovedì ha portato via tanta energie".