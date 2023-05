"Vlahovic per il Chelsea è la priorità: la mega offerta alla Juventus"

LONDRA (Regno Unito) - "Il Chelsea ha fatto di Dusan Vlahovic il suo obiettivo numero uno per l'estate, facendo un'offerta da 80 milioni di euro". È quanto afferma Espn, secondo cui i Blues - favoriti dalle incertezze sul futuro della Juventus e dalla complicata stagione del serbo - vedrebbero l'acquisto dell'attaccante ex Fiorentina come un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Vlahovic, dal suo arrivo a Torino nel gennaio 2022, ha sin qui collezionato 63 presenze, condite da 24 reti.