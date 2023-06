Juve, Alex Sandro e Arthur verso la Turchia. Kulusevski, che succede?

Nelle scorse settimane è scattato il rinnovo automatico per un’altra stagione del contratto di Alex Sandro con la Juve, legato al numero di presenze stagionali. Ciononostante l’entourage del difensore, reduce da un’annata negativa, sarebbe in contatto con il club bianconero per trovare un accordo sulla rescissione. La volontà di Alex Sandro sarebbe quella di lasciare la Juventus dopo otto stagioni perché il Galatasaray lo vuole. In questo modo il club turco lo ingaggerebbe a parametro zero, ma anche la Juventus è interessata perché risparmierebbe un ingaggio pesante, da 6 milioni di euro netti a stagione.