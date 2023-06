Juve, Weah è l’ultima tentazione. Altri tre profili seguiti in quel ruolo

TORINO - Il Fideo ha ormai salutato la compagnia bianconera da qualche giorno e ha già la testa altrove, a una nuova avventura calcistica: sollevata la Coppa del mondo a dicembre, Angel Di Maria non è riuscito nel suo obiettivo personale nel club: lasciare la Juventus con almeno un trofeo, come del resto sempre capitato nelle sue precedenti esperienze con varie maglie, dal Real Madrid al Psg passando per il Benfica. Invece il fuoriclasse argentino è transitato da Torino quasi come una meteora, lasciando negli occhi dei tifosi solo qualche immagine del suo talento cristallino, ricordi ampiamente offuscati dalle prove incolori del campione del mondo. Tant’è, Di Maria è ormai acqua passata, per usare un’espressione adottata da Francesco Calvo in un altro contesto. Ma il responsabile dell’area sportiva e il ds “in pectore” Giovanni Manna sono operativi sul mercato e, tra un incontro di lavoro e l’altro, ricevono anche numerose proposte e segnalazioni da addetti ai lavori, intermediari e agenti riguardo calciatori che potrebbero fare al caso della squadra bianconera.