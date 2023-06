Juve: Szczesny, Bremer, Chiesa e Vlahovic via? Se il prezzo è giusto...

TORINO - La Juve del futuro fa un passettino indietro. In pieni Anni Ottanta (Ottanta voglia di... vendere, per la precisione). E i dirigenti si reinventano: un po’ Gigi Sabani e Iva Zanicchi, un po’ Ezio Greggio con un mood che oscilla tra “Ok, il prezzo è giusto” e l’«asta tosta per tutti i gosti» del mitico Drive In. Immaginiamo i Francesco Calvo e i Giovanni Manna, tra un po’ i Cristiano Giuntoli (al netto di ostracismi vari) vagare sconfortati per le stanze della Continassa rimirando (increduli) certi ingaggi, certi contratti, certi bonus pagati e da pagare rimasti in eredità dalla precedente gestione. Qualcuno già c’è (fresco di rinnovo automatico) e qualche altro è in arrivo, di ritorno. Ad esempio Weston McKennie e Dejan Kulusevski: cadeaux by Fabio Paratici. Come anche Arthur. Da aggiungere ad Alex Sandro, Juan Cuadrado.