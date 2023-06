Il web Juve vuole Parisi bianconero: i tifosi spiegano il perché

Che il compianto padre Carmine, scomparso pochi giorni prima del suo esordio in Serie A, sognasse di vederlo giocare nella Juve non è un mistero perché dopo il suo trasferimento all'Empoli a svelarlo fu sua madre Anna a Irpinia TV.

Ma a quanto pare anche Fabiano Parisi, nato a Serino in provincia di Avellino e tifosissimo del club biancoverde, ha sempre avuto un debole per il club bianconero. Parisi, i vecchi post sulla Juve che caricano i tifosi bianconeri A testimoniarlo è la bacheca facebook di Fabiano Parisi dove il terzino sinistro ha condiviso, in passato, diversi post: rispolverati dai supporter juventini per sollecitare a puntare su di lui, data quella che potrebbe considerarsi la sua dichiarata fede calcistica. Il 7 giugno 2013 l'allora dodicenne Parisi attinse dal gruppo "Senza paura e timore, forza Juve mio unico amore" per rilanciare il post "Il tifoso bianconero non avrà paura di condividere questa meraviglia sulla sua bacheca" (a corredo della foto di una coreografia all'Allianz Stadium). Il 21 giugno 2013, sempre dallo stesso gruppo, riprese un altro post tra sacro e profano: "Dio inventò il calcio, lo diede alla Juve e disse: vai nel mondo a insegnarlo". Il vecchio logo della Juve fu, invece, pubblicato da Parisi il 20 luglio 2013: "Ogni vero juventino davanti a questo stemma clicca mi piace e condivide". Non basta? Nello stesso giorno partecipò a una sorta di sondaggio che metteva a paragone Del Piero e De Laurentiis (soggetto di scherno dei fan juventini con tanto di fotomontaggio): "Mi piace, ignora". Scelta scontata per Parisi.

Parisi, la Nazionale Under 21 e le trattative di mercato Chissa se il cursore di fascia mancina avrebbe immaginato che dieci anni dopo sarebbe stato impegnato nel campionato Europeo Under 21 e che sarebbe finito nel mirino della Juventus. Passione o infatuazione adolescenziale sarà il tempo a dirlo ma, intanto, Facebook offre qualche indizio in merito al gradimento per la possibile destinazione bianconera...

