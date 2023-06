Chiarodia, chi è il classe 2005 che piace alla Juve

Fabio Chiarodia sta facendo parlare di sè in questi giorni in ottica mercato. Il giovanissimo difensore del Werder Brema potrebbe lasciare il club avendo nel contratto una clausola rescissoria da 2 milioni di euro valida fino al 30 giugno. Tante le squadre interessate a lui a partire dal Gladbach , formazione allenata da Seoane che lo voleve già nella passata stagione al Bayer Leverkusen .

Non solo in Bundesliga perché pare, come riportato da Sport Bild, che anche Juventus e Milan avrebbero messo gli occhi sul centrale classe 2005 nato in Germania da genitori italiani. L'idea del difensore e dei suoi agenti è quella di poter lasciare Brema in questa sessione di mercato, ma serve arrivare con i soldi della clausola per convincere il club. Intanto Chiarodia si sta preparando per gli Europei U19 a Malta essendo tra i convocati del Ct Bollini.

Chiarodia, il record con il Werder, l'Italia U19 e il mercato

Fabio Chiarodia sta viaggiando veloce nella sua crescita perché con il Werder Brema è arrivato fino alla prima squadra nonostante all'anagrafe sia soltanto un classe 2005. Giocatore interessante e con grandi doti difensivie che oltre alla fisicità può contare anche su una discreta tecnica. Cresciuto nel vivaio della società tedesca, il classe 2005 ha esordito con la prima squadra ad appena 16 anni ed è stato il più giovane nella storia della Bundesliga. Record su record perché tre mesi fa, a marzo 2023, è diventato anche il più giovane titolare nella storia del Werder Brema. Un ragazzo di prospettiva e che già sta facendo la sua esperienza nel calcio dei grandi. Ha scelto l'Italia come nazionale, Mancini l'ha già convocato in uno stage a Coverciano, pur potendo giocare anche in quella tedesca, ma è uno dei ragazzi dell'Under 19 che ha conquistato l'Europeo di categoria nelle qualificazioni di marzo proprio nel girone contro la Germania. Dal campo al mercato perché ora l'interesse attorno al classe 2005 è aumentato e gli estimatori non mancano.