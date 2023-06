Italia verso gli Europei Under 19, Bollini convoca 4 calciatori della Juve

Sono 29 i calciatori convocati dal ct dell'Under 19 dell'Italia, Alberto Bolini, per per il raduno a Coverciano in vista degli Europei di categoria. Accederanno alle semifinali, in programma i prossimi giovedì 13 e domenica 16 luglio, le prime due classificate dei due gironi sorteggiati lo scorso 19 aprile a Malta.