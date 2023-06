Milik, il calciomercato Juve c'è: dal contratto allo stipendio, i dettagli

Arek Milik sarà ancora bianconero. L’attaccante polacco, che nella serata di martedì ha reso “meno” amaro il ko della sua nazionale con un gol e un assist , è stato riscattato dalla Juventus . L’operazione con il Marsiglia si è chiusa sulla base fissa da 6 milioni di euro più uno di eventuali bonus. Il lavoro di Manna ha dato i suoi frutti: l’ex dirigente della Next Gen è riuscito a strappare un piccolo sconto al club francese rispetto agli accordi stipulati la scorsa estate, che parlavano infatti di 7 milioni più due di bonus.

Juve, quanto guadagna Milik?

Milik si è legato alla Juventus fino al 2026, firmando un triennale da 3,5 milioni a stagione. Tutti dettagli che sono stati limati dall’agente dell’attaccante, presente nelle ultime ore a Torino. Massimiliano Allegri potrà contare su un elemento di sicuro affidamento, che ha ben figurato nella sua prima stagione in bianconero: sette gol e un assist per l’ex Napoli nelle ventisette partite disputate in campionato.