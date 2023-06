Rabiot a un passo, poi Milinkovic! Juve, doppio colpo mercato

TORINO - Alla Continassa l’ottimismo (per la volontà del giocatore) ha preso largamente il sopravvento sul pessimismo (per l’interessamento del Manchester United) circa la possibilità che Adrien Rabiot decida di accettare i 7 milioni più bonus che la Juventus gli ha proposto per il rinnovo annuale del contratto che scadrà esattamente venerdì 30 giugno. L’accordo, infatti, è ormai ai dettagli: in dirittura d’arrivo.