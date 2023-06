“Zakaria, la Juve tifa Rice e le big di Premier: l’intreccio di mercato”

La Juventus tiene uno sguardo interessato in Premier League e più precisamente in casa West Ham . Non tanto per obiettivi di mercato, ma alcuni intrecci che potrebbero verificarsi con alcuni giocatori.

Gli Hammers potrebbero cedere il centrocampista Declan Rice e come ha riportato da Sky Sport Uk per il momento avrebbe rifiutato tutte le offerte arrivate per l'inglese.

West Ham, cessione Rice e interesse Zakaria

Il West Ham avrebbe detto no a quasi 100 milioni di euro da parte dell'Arsenal per Declan Rice, giocatore su cui è pronta a scatenarsi una vera e propria asta con le big di Premier interessate. In tutto questo la Juve tifa per la sua cessione che liberebbe un posto nella zona mediana del campo e potrebbe essere più convinta nell'andare a prendere Zakaria dai bianconeri. Lo svizzero è rientrato a Torino dopo il prestito al Chelsea ma non sarebbe nei piani di Allegri e per i bianconeri rappresenterebbe una cessione importante a livello economico.