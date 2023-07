Del Piero, la Juve e l'addio: Non credevo che tanta gente piangesse per me

Del Piero e l'addio alla Juve

Così Del Piero ha ricordato l'emozionante saluto allo Stadium e al bianconero: "I tifosi fermarono la partita, per un quarto d’ora non c’è stato motivo di andare avanti, fu una loro scelta. Gridavano il mio nome, ho salutato un paio di volte, alzandomi in piedi. Poi è arrivato il classico 'Sotto la Curva!', da lì è iniziata una passeggiata che non credere potesse essere così emozionante, sotto diversi aspetti anche toccante. Non credevo così tanta gente piangesse per me. Fu un anno incredibile quello, bello ma da alcuni punti di vista anche drammatico. Quel momento, nato in maniera spontanea, ha avuto una forza dirompente su tutti quanti, anche su di me, che per quanto fossi preparato, mai sarei stato pronto. È accaduto tutto quanto con una naturalezza differente. Molti di quei padri, per 19 anni, mi hanno accompagnato: con la Juve abbiamo fatto tutto, davvero tutto. Vinto le cose più impensabili e belle, come la Coppoa dei Campioni o l'Intercontinentale, fino a quanto accaduto nel 2006, che fu un anno tragico. Poi dopo la Serie B si è arrivati fino al ritorno alla vittoria, nel giorno dell'addio in cui abbiamo alzato lo Scudetto. Le vite dei tifosi e dei calciatori, quando si vive così tanto tempo in una squadra, inevitabilmente si uniscono. Quello lì fu l’apice, il sunto, dei miei 19 anni, nei quali siamo cresciuti insieme".

Un'emozione differente ma altrettanto grande, Del Piero l'ha vissuta lo scorso aprile, quando è tornalo allo Stadium per il match col Verona con tanto di standing ovation.