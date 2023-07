"Giuntoli, l'idea mercato per l'attacco Juve": il nome piace già ai tifosi

SIVIGLIA (Spagna) - " La Juventus lancia la sfida ad Inter e Arsenal nella caccia al nuovo talento del calcio spagnolo, grande protagonista agli Europei Under 21". Nello specifico, secondo quanto riporta El Nacional, il neo-ds bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino Rodri Sanchez , 23enne trequartista in forza al Real Betis di Siviglia.

Reduce da una stagione - la prima in carriera - da protagonista con 30 presenze nella Liga (e 39 complessive fra tutte le competizioni), condite da due reti e 7 assist, il calciatore classe 2000 è 'esploso' durante i Campionati continentali di categoria dove, con la nazionale giovanile iberica, ha appena raggiunto la finale grazie alla manita inflitta all'Ucraina.

Juventus, chi è Rodri Sanchez

Un mancino delicato, grazie all'eccezionale tecnica di base, e un gran dribbling, sfruttando il proprio baricentro basso: sono le skills di Rodri Sanchez, considerato un vero e proprio pallino di Giuntoli, che in passato avrebbe cercato di portare a Napoli. Legato al Betis da una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, sempre secondo El Nacional, per portarlo via da Siviglia basterebbe un assegno da 25. Dopo essere transitato nelle giovanili di Real, Atletico e Barcellona, oltre a quelle di Espanyol e Deportivo La Coruña, Rodri veste la maglia del Betis dal 2016. Due anni nelle formazioni under, altrettanti nella squadra B, prima del grande salto tra i 'big', dove è cresciuto in maniera esponenziale, grazie agli insegnamenti di Manuel Pellegrini, oltre che alla possibilità di studiare da vicino Juanmi, Fekir, Canales e Joaquin.

