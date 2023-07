"Lukaku, la Juventus tratta col Chelsea": Sky Uk accende il calciomercato!

La Juventus starebbe discutendo con il Chelsea per la firma di Romelu Lukaku . La clamorosa indiscrezione di mercato arriva direttamente da Sky Uk e sconvolge la narrazione attorno al centravanti belga, per il quale comunque l'Inter resta assolutamente in pole.

L'attaccante, che da poco ha compiuto trent'anni, ha trascorso la scorsa stagione in prestito gratuito all'Inter che resta interessata a riprendere la punta ma formalmente ancora deve fare un'offerta soddisfacente al club londinese, che lo aveva riacquistato proprio dal club nerazzurro per oltre cento milioni di euro.

Inter, ecco i soldi per Lukaku

Per presentarsi dal Chelsea i nerazzurri hanno bisogno di vendere: sul mercato in uscita, dopo l'addio di Skriniar a zero e Brozovic ceduto all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, è sempre più vicino il saluto ad Onana, ad un passo dal Manchester United. Su Lukaku, però, c'è anche il forte interesse dell'Al Hilal che ha già incassato il rifiuto del belga, che avrebbe rinunciato a 58 milioni a stagione.