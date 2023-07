Compagnon alla FeralpiSalò, è ufficiale: il saluto alla Juve

"Compagnon si trasferisce in prestito alla FeralpiSalò fino a giugno 2024. In bocca al lupo Mattia" questo il tweet della Juventus Next Gen con cui è stato ufficializzato il passaggio dell'esterno d'attacco ai Leoni del Garda in cadetteria. Il classe 2001 ha salutato i bianconeri: "Sono arrivato giovanissimo e sono maturato sia in campo che fuori grazie alla Juventus".

Di seguito il comunicato della Juve: "Proseguirà in Lombardia, per la prossima stagione, la carriera di Mattia Compagnon. Mattia giocherà infatti in prestito, per un anno, alla Feralpisalò. Classe 2001, il laterale bianconero, esterno destro d’attacco, è nella Next Gen dal 2021, dopo aver militato precedentemente nell’Udinese. Sono in tutto 76 le presenze che ha messo insieme con la Next Gen, segnando 17 gol, dato che ne fa il miglior marcatore all-time. Da segnalare, per lui, oltre a questi anni da protagonista in campo, anche tre convocazioni nell’ultima stagione in Prima Squadra: parliamo di Lecce-Juventus dello scorso ottobre, di Juventus-Sampdoria, a marzo e della gara in Europa League, in casa del Friburgo. Compagnon ha anche preso parte allo tournée estiva del 2022, segnando anche un gol nell'amichevole di Las Vegas contro il Chivas. In bocca al lupo, Mattia".