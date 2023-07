Juve, Sekulov in prestito alla Cremonese: i dettagli

Nikola Sekulov è diventato un nuovo giocatore della Cremonese. Il classe 2002 ha salutato la Juventus ed è pronto a partire per questa nuova avventura in Serie B. Uno step di crescita importante per lui dopo gli anni che ha trascorso con la Next Gen e nel settore giovanile bianconero. "Sekulov giocherà in prestito alla Cremonese fino a giugno 2024. In bocca al lupo Nikola" questo il Tweet che ha pubblicato l'account della Juventus Next Gen.

Nell'ultima stagione è stato uno dei più positivi con la formazione di Brambilla. Non solo gol e numeri sul campo, ma anche la chiamata dalla prima squadra di Allegri ha ceritifcato la sua crescita costante in questi ultimi anni. L'opportunità Cremonese è arrivata nel momento giusto e può essere davvero una pedina interessante per lo scacchiere di Ballardini. Una storia che si è ripetuta dopo quella di Fagioli, anche lui è passato da Cremona prima di rientrare alla base e guadagnarsi il posto in prima squadra. A ufficializzare l'accordo sono stati i comunicati delle due società. Sekulov-Cremonese, comunicato Juve Di seguito il comunicato della Juventus: "Nella prossima stagione Nikola Sekulov sarà un attaccante della Cremonese, dove giocherà in prestito per un anno. La storia di Sekulov, classe 2002, attaccante esterno, capace di spaziare in tutto il fronte offensivo, racconta esperienze di successo prima in Under 17 e Under 19 e poi in Next Gen. Solo in questa stagione, per lui, sono sei le reti tra campionato e Coppa Italia Serie C e allargando lo sguardo, si scopre che Nikola è il giocatore più presente della storia della Next Gen, con 80 partite. Numeri che gli sono valsi anche la chiamata in Prima Squadra il 19 marzo 2023 per la sfida di San Siro contro l'Inter. Ora per lui la sfidante esperienza del campionato cadetto: siamo sicuri che sarà una splendida avventura".

Cremonese, ecco Sekulov La Cremonese ha chiuso per il primo acquisto del mercato estivo. Sekulov è il primo innesto dopo che il club ha salutato nei giorni scorsi Dessers, Meité e Vasquez. Giacchetta sta lavorando sul mercato per consegnare a Ballardini, confermato qualche giorno fa, una rosa in grado di poter competere al vertice per la Serie B dopo la retrocessione dalla massima serie. Di seguito il comunicato dei grigiorossi: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione da Juventus le prestazioni sportive del calciatore Nikola Sekulov. Nato a Piacenza, classe 2002, Sekulov è un attaccante esterno che ha iniziato la carriera nella squadra della sua città. Successivamente è entrato a far parte del settore giovanile del Parma e, dopo un’esperienza in maglia Pro Patria, è approdato al vivaio della Juventus nel 2016. In bianconero ha iniziato con l’Under 16 sino ad esordire in Serie C con la Juventus Next Gen. Benvenuto in grigiorosso, Nikola".

