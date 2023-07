Holm, insidia Brighton: c'è l'offerta. La Juve prova con due contropartite

TORINO - Se non è l’Arabia Saudita, è la Premier League . In questa stagione di anomale temperature nelle valutazioni dei calciatori, i “tifoni di mercato” arrivano da direzioni costanti sud (con inflessioni arabe) e nord (con pronuncia inglese).

E, inevitabilmente, scompaginano i progetti di chi deve fare i conti con i prosaici equilibri di bilancio. Alla Juventus, per esempio, è già capitato con Sergej Milinkovic Savic, portato lontano dal vento d’Arabia che ha scompaginato i piani bianconeri e gonfiato le vele economiche biancocelesti. Adesso, invece, il tifone spira da nord e rischia di complicare l’avvicinamento a un altro obiettivo: Emil Alfons Holm, esterno destro svedese in organico allo Spezia neo retrocesso in Serie B.

Juventus, gli occhi su Holm

Il ragazzo è uno dei profili più graditi ai bianconeri per rimpinguare quantitativamente e qualitativamente il contingente di giocatori da impegnare sugli esterni. Con predilezione per la fascia destra ma pure con sufficiente duttilità per disimpegnarsi a sinistra in caso di emergenza. Lo svedese è considerato, con i suoi 23 anni e un fisico imponente, uno dei giocatori di maggior prospettiva per il ruolo di esterno a tutta fascia come ha confermato, peraltro, nella prima metà della corsa stagione prima di rimanere bloccato da un problema fisico che gli ha fatto perdere la seconda metà del campionato con conseguenze nefaste sulla stagione dello stesso Spezia, privato di uno dei suoi punti di forza.