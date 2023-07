Holm, la Juve cala il jolly: il gioiellino Huijsen per tentare lo Spezia

Missione possibile - al netto delle tante uscite da completare per sfoltire l’organico - nell’arco dei prossimi quaranta giorni. Uno slot da colmare resta quello del laterale destro. Serve un elemento di gamba in grado di giostrare a tutta fascia. Identikit che risponde al nome di Emil Holm. Il gioiello dello Spezia è sul taccuino degli scout juventini dallo scorso ottobre ed è stato promosso a pieni voti anche da Giuntoli. Ecco perché i contatti con il club ligure sono già stati avviati. Troppo alte, almeno per il momento, le richieste spezzine per vendere l’esterno (13-15 milioni). La sensazione, però, è che serva soltanto un po’ di pazienza.

Lo Spezia sa che non può trattenere un calciatore nel giro della nazionale svedese in Serie B e dovrà abbassare la valutazione. Sullo sfondo c’è anche l’Atalanta, dato che Gasperini ha messo in uscita Soppy e lo rimpiazzerebbe volentieri con Holm.

Holm, sfida mercato Juve