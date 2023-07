Soulé e la Juve, la domanda del tifoso e la risposta sul futuro

Dopo l'esclusione dalla Conference League, la Juventus si è interroagata sul futuro di alcuni dei suoi giocatori. Necessariamente cambiano le idee con due sole competizioni (Campionato e Coppa Italia) e Giuntoli , assieme al suo staff, sta lavorando per cercare di mettere in atto le idee e le volontà di Allegri .

Dalle voci su Szczesny, con l'interesse del Bayern Monaco, fino ai giovani in uscita per essere valorizzati e giocare con continuità. Tra questi anche Matias Soulé, l'argentino è nella lista di alcune squadre della Serie A e per lui potrebbe esserci un prestito in questa sessione estiva di mercato. A tal proposito il classe 2003 ha risposto alle domande di alcuni tifosi mentre stava firmando autografi al termine dell'allenamento negli USA.

Soulé, la Juve e il futuro

Autografi e domande sul futuro. Il protagonista di questo siparietto è stato Matias Soulé al termine di una mattinata intensa sotto il profilo della preparazione. "Rimani con noi quest'anno?" la domanda che è arrivata dagli spalti e pronta è stata la risposta dell'argentino: "Eh, non lo so. Vedremo". Dubbi e interesse. Sul classe 2003 c'è la Salernitana, oltre a Empoli, Sassuolo e Monza (tutte avrebbero chiesto un prestito). Non soltanto la Serie A, ma anche dall'estero sono circolate voci riguardo a una possibile offerta del Feyenoord, circa 20 milioni. Al momento, però, sul tavolo dei bianconeri non c'è nulla di concreto per il 'piccolo Dybala'.