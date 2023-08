Juve, sei sicura che Lukaku ti convenga? Ha giocato meno di Dybala

Tuttavia, la domanda del giorno è un'altra: Juve, sei sicura che ti convenga scambiare il trentenne Lukaku, con il ventitreenne attaccante serbo, fortemente penalizzato dalla scarsa qualità del gioco di Allegri? Non solo. Lukaku conta 9 cambi di maglia in carriera (Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Chelsea, Inter) e la Juve potrebbe essere la settima squadra della sua carriera, il che non depone a favore della continuità di rapporto del giocatore con la società che di volta in volta sceglie.

Lukaku, troppi infortuni in stagione

Gli infortuni hanno evidentemente condizionato la sua ultima stagione (1.988 minuti giocati, 14 gol, 7 assist, l'errore fatale nella finale di Istanbul). Il belga ha giocato e ha reso meno di Dybala nella Roma (2.502 minuti, 18 gol, 8 assist) che, un anno fa, fu lasciato libero dalla Juve, per la gioia di Mourinho e dei giallorossi. Di più: dicono che Lukaku sia l'attaccante ideale nel 3-5-2 di Allegri. Può essere. Ma perché non cambiare gioco, se si ha la chance di avere Chiesa, al quale si attaglia perfettamente il 4-3-3 e non il 3-5-2? E se, soltanto diciannove mesi fa, è stato acquistato dalla Fiorentina per 80 milioni di euro uno dei più forti attaccanti a livello internazionale che tale continua a rimanere, perché cederlo? Al campo l'ardua risposta.