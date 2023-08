Lukaku alla Juventus: i tifosi contrari. E anche Elkann aveva detto altro

Noi Lukaku non lo vogliamo: il coro spontaneo dei tifosi della Juventus, a luglio davanti al JMedical nel giorno delle visite per Bonucci, Chiesa e McKennie, è un chiaro segnale di ciò che pensa una larga maggioranza del popolo bianconero su un eventuale scambio tra i due numeri nove - Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic - di Chelsea e Juventus. Il no ha motivazioni sia tecniche sia comportamentali. Balza subito agli occhi la differenza anagrafica tra i due bomber: 23 anni per il serbo, 30 per il belga.