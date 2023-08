Miretti alla Salernitana? La Juve vuole garanzie, De Sanctis in pressing

TORINO - "Se non ci saranno altre uscite importanti, contiamo di chiudere altre quattro-cinque operazioni in entrata. Abbiamo degli obiettivi, alcuni sono stati di pubblico dominio. È vero, ad esempio, che siamo interessati a Miretti ". Queste le parole del ds della Salernitana Morgan De Sanctis sul mercato dei granata a margine della conferenza stampa di presentazione del portiere Benoit Costil.

Il centrocampista della Juventus, che pochi giorni fa a firmato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027, è ormai un obiettivo dichiarato dei campani che vorrebbero accelerare i tempi per evitare un'asta, ma attendono la risposta dei bianconeri.

Miretti-Salernitana: il punto

Dal canto suo, la Vecchia Signora il prossimo anno giocherà soltanto campionato e Coppa Italia, pertanto potrebbe sfoltire la rosa. Da qui l'idea di dirottare altrove con la formula del prestito secco coloro i quali potrebbero trovare meno spazio. Il classe 2003 potrebbe essere uno di questi. Con la Salernitana uscita ormai allo scoperto, la palla passa ora alla Juventus che chiede però delle garanzie: i bianconeri vogliono che il giovane accumuli minuti pertanto hanno chiesto ulteriori conferme circa il suo impiego costante. Paulo Sousa spinge per averlo nella propria rosa in questa stagione. Intanto in quella appena trascorsa il Next Gen ha collezionato 1831' distribuiti in 40 presenze totali: numeri importanti per un giovane di appena 20 anni.