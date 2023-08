La Juve vende un altro campione d'Europa dopo Turco, e c'entra Chiellini

La Juventus è pronta a cedere un altro giovane talento della propria Primavera. Lorenzo Dellavalle è pronto a seguire le orme di Chiellini , perché il difensore centrale classe 2004 è diretto verso i Los Angeles Fc , squadra in cui ha deciso di giocare l'ex capitano dopo l'addio ai bianconeri.

Campione d'Europa U19 con la maglia dell'Italia e protagonista di un ottimo torneo disputato, soprattutto nella finale contro il Portogallo, è vicino a salutare per una nuova avventura in MLS. Prima di lui anche Nicolò Turco ha scelto di iniziare un nuovo percorso lontano dal nostro paese, infatti, anche l'attaccante è stato ufficializzato dal Salisburgo qualche giorno fa per una cifra di 4 milioni di euro.