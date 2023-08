Bonfantini, dalla Juve Women all’Inter: il comunicato e i dettagli

La Juventus Women è al lavoro per dare una rosa competitiva a Montemurro . Oltre alle entrate, si pensa anche alle cessioni. L'ultima è quella di Agnese Bonfantini , che passa in prestito all' Inter .

Dopo Cuadrado un altro cambio di maglia da bianconero a nerazzurro, ma con qualche differenza. Il colombiano era svincolato, mentre la giovane calciatrice passa solo temporaneamente ai rivali. Una nuova avventura lontano da Torino, dopo la seconda parte della scorsa stagione con la Sampdoria, che si è salvata anche grazie ai suoi 7 gol in 11 partite.

Bonfantini all'Inter, il comunicato della Juve

Questa la nota della società: "Agnese Bonfantini, dopo il rinnovo con la Juventus fino al 30 giugno 2025, saluta per una stagione i colori bianconeri. L'attaccante classe '99 giocherà la prossima annata calcistica all'Inter. Oltre al rinnovo, infatti, è ufficiale la cessione temporanea annuale alla società nerazzurra fino al termine della stagione 2023/2024. Una nuova avventura in prestito per lei, dunque, dopo quella positiva della seconda metà della passata stagione in Liguria, sponda Sampdoria. Buona fortuna, Bonfa!".