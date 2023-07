Cuadrado all'Inter, Calhanoglu si esalta: "È chiaro perché ci ha scelto"

A parlare dell'ex Juventus ci ha pensato anche Calhanoglu, che proprio come il colombiano ha fatto un passaggio da una rivale, in quel caso dal Milan.

Calhanoglu presenta Cuadrado

I nerazzurri giocheranno il 1 agosto contro il Psg e il 9 contro il Lipsia per avere maggiori risposte in vista della prima giornata di Serie A contro il Monza. Inzaghi sta ruotando tutti gli uomini per avere un quadro completo, ma i dubbi principali riguardano la fascia destra tra Cuadrado e Dumfries. Calhanoglu ha "presentato" il suo arrivo, in un'intervista per magazine The Digest: “Cuadrado? Sono contento che sia qui. È un grande giocatore e non ho dubbi sulle sue capacità. Penso che sia qui perché sa che l’Inter è forte. Abbiamo tanti bravi giocatori in questa squadra, ma con la sua esperienza l'Inter dovrebbe essere ancora più forte. Comincerà a capire la squadra allenandosi, ma si integrerà perfettamente”. Un vero e proprio attestato di stima.