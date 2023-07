Cuadrado incontra Ronaldo: la Juve che fu scatena i tifosi

La separazione di Juan Cuadrado dalla Juventus , s eguita dalla clamorosa firma con l' Inter per un anno di contratto , rimane una ferita aperta per i tifosi della Vecchia Signora . Il colombiano, che oggi è sceso in campo con i nerazzurri nel pareggio in amichevole contro l' Al Nassr , ha voluto condividere un'immagine che evoca ricordi bianconeri. Al termine della sfida Juan ha infatti incontrato il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo con cui ha deciso di scattare una foto per poi pubblicarla sul suo profilo Instagram .

Cuadrado, l'incontro con Ronaldo

"Primi minuti con l'Inter, buone sensazioni. Continuiamo a prepararci per stare al 100%. Che allegria vederti amico, benedizioni per te" sono le parole che Cuadrado ha voluto scrivere come descrizione del post. L'immagine è stata commentata da moltissimi tifosi della Juve, tra chi ricorda con nostalgia la coppia in bianconero e chi non ha ancora perdonato il colombiano per il suo passaggio all'Inter. I due, che alla Juventus hanno condiviso lo spogliatoio per tre anni vincendo due scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia (prima del ritorno del portoghese al Manchester United), hanno anche rischiato di giocare insieme nel campionato saudita. In merito a questa possibilità, Cuadrado in un'intervista aveva dichiarato, scherzando: "Lui è lì, ma non vuole portarmi...".