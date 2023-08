Vlahovic e Mbappé pizzicati insieme: serata tra mercato, Psg e Juventus...

La Juventus ha giorni liberi dopo il ritorno dalla tournée statunitense e il serbo, che piace anche al Real Madrid, ne sta approfittando. Invece il fuoriclasse del Psg vive ormai da separato in casa, dopo le ultime problematiche con lo spogliatoio e Al Khelaifi ed è a rischio anche la sua iscrizione nella lista Champions League.

Vlahovic e Mbappé infiammano il mercato

Mbappé è il protagonista principale di questa sessione di calciomercato. Il parigino vorrebbe concludere la sua avventura al Psg, senza rinnovare il contratto, lasciando poi il club il prossimo anno a parametro zero. Volontà che ha fatto infuriare Al Khelaifi, che invece vorebbe monetizzare dalla cessione di uno dei giocatori più forti al mondo. Il patron aveva dato un ultimatum al giocatore fino al 31 luglio per avere una risposta. Risposta che non è arrivata e adesso il suo futuro è in bilico. Al momento si trova in Italia ed è stato immortalato da Rodrygo del Real in alcune foto. Indizio che fa pensare al suo legame con i Blancos. Il destino del francese potrebbe anche essere collegato a quello di Vlahovic, infatti le merengues starebbero pensando anche al serbo per coprire il vuoro lasciato da Benzema.