Morata bloccato dall'Atletico, la Roma bussa per Milik: cosa chiede la Juve

TORINO - Alvaro Morata potrebbe presto uscire definitivamente dai radar di mercato delle squadre italiane. L’attaccante spagnolo rimbalza da tempo tra varie destinazioni italiane: verso l’Inter dove era il preferito da Inzaghi dopo la doppia beffa Lukaku-Scamacca, ma in particolare quella che porta alla Roma dove José Mourinho ha il progetto di ricostruire la coppia bianconera con Dybala : magari Alvaro non porta in dote tanti gol, ma garantisce profondità e soprattutto negli anni bianconeri ha già affinato l’intesa con l’argentino.

La figura giusta, insomma, per sopperire alla carenza offensiva della rosa giallorosa orfana dell’infortunato Abraham e in attesa che Andrea Belotti ritrovi l’efficacia che lo aveva spalleggiato negli anni d’oro al Torino.

Morata verso il rinnovo con l'Atletico Madrid

Tutto semplice, dunque? Non proprio, perché in queste settimane l’Atletico Madrid non si è mai scostato dalla richiesta di 20 milioni prevista dalla clausola rescissoria. Così come Diego Simeone non ha mai “scaricato” il suo attaccante e, anzi, non più di una settimana fa lo ha incensato senza possibilità di fingimenti: "Alvaro alla Roma? Per l’Atletico è fondamentale, spero resti".

E la speranza si sta rapidamente e concretamente trasformando in realtà: l’Atletico è pronto a rinnovare fino al 2027 il contratto di Morata, peraltro giù allungato recentemente, con conseguente adeguamento economico. Pista chiusa, dunque l’Inter sembra ormai indirizzato su Folarin Balogun (mica facile eh: l’Arsenal chiede una quarantina di milioni e non ha bisogno di cedere...), la Roma sta cercando una soluzione alternativa che posa fare al caso di Mourinho.