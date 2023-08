"Lukaku non lo vogliamo": il coro della Curva Sud Juve allo Stadium

TORINO - La sfida in famiglia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ha portato oltre ventimila spettatori dello Stadium. Ad inizio della sfida il pubblico bianconero si è scatenato con tanti cori e uno in particolare era diretto alla dirigenza.

Un consiglio di mercato: "Noi Lukaku non lo vogliamo", questo il coro che si è alzato da tutto l'impianto. Sul fronte mercato, infatti, continuano a rincorrersi le voci di uno scambio tra Big Rom e Dusan Vlahovic con il Chelsea. Ma il popolo bianconero è ben schierato contro un eventuale approdo dell'ex interista. In più è arrivato anche il gol dell'attaccante serbo su calcio di rigore ad aprire la sfida e far esultare i supporters presenti.

No a Lukaku, cori per Vlahovic

L'attaccante ha sbloccato il match e si è preso tutto l'affetto del pubblico che in seguito ha continuato ad incitare il serbo con tanti cori di appoggio. La tifoseria ha dunque deciso, vuole Vlahovic e non Lukaku, un concetto ben spiegato anche dallo striscione "Il secondo portiere già lo abbiamo" esposto in mattinata dagli ultras all'esterno dell'Allianz Stadium.