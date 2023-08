Lukaku 'accolto' dagli ultras Juve: "Il secondo portiere ce l'abbiamo già"

I tifosi bianconeri della Curva Sud hanno "dedicato" uno striscione a Lukaku circa il suo possibile approdo alla Juventus. Il messaggio riservato all'attaccante belga è poco amichevole e fa riferimento alla finale di Champions League persa dai nerazzurri contro il Manchester City anche per la palla-gol di Dimarco "parata" da Romelu , immagine poi diventata virale.

Lo striscione per Lukaku e la tifoseria Juve divisa sul belga

"Il secondo portiere già lo abbiamo" si legge sull'enorme telo bianco sostenuto dai dagli ultras all'esterno dell'Allianz Stadium a Torino. Sottolineata, dunque, la divisione che l'operazione Lukaku suscita tra la tifoseria juventina. C'è chi non lo vorrebbe al posto di Vlahovic, chi non lo vorrebbe in generale ma anche chi invece pensa possa essere molto funzionale al gioco di Massimiliano Allegri.