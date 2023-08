Carlos Augusto, c'è la Juve! Il Monza fissa prezzo e c'è la clausola

La regola del vendere prima che comprare è più attuale che mai e in questa ottica deve essere vista la tempistica con cui Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si muovono sul mercato: intrecciare più trattative ma provare con l’affondo soltanto quando si è piazzato un colpo in uscita. E non importa se nel frattempo qualche obiettivo si è già accasato, puntare su più giocatori ha il vantaggio di avere più opzioni a disposizione.

Juve, sfuma Holm: si va su Carlos Augusto

È ciò che è successo proprio sul fronte esterni: la Juventus aveva messo nel mirino Emil Alfons Holm, esterno destro dello Spezia, neo retrocesso in Serie B, abbastanza duttilità per disimpegnarsi a sinistra in caso di emergenza. Ma negli ultimi giorni sullo svedese è piombato il Sassuolo che sta per chiudere a circa 10 milioni con un prestito e tra un anno obbligo di riscatto.

Sfumato lo svedese, la Juventus ha virato su Carlos Augusto, esterno sinistro brasiliano classe 1999, reduce da un’annata strepitosa con il Monza di Raffaele Palladino, tanto da attirare le attenzioni di parecchi club, tra cui l’Inter, che però in quel ruolo ha già Dimarco e Gosens e dovrebbe prima cedere il tedesco, e l’Atalanta.