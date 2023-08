Il Tottenham va su Vlahovic? Tutti gli affari con la Juventus

Harry Kane potrebbe essere l'attaccante a muovere il domino del mercato in Europa. E con lui potrebbe inserirsi anche il nome di Dusan Vlahovic . Un vero e proprio valzer di punte che giorno dopo giorno sta riempiendo di voci questa sessione estiva di trasferimenti. Se l'attaccante inglese è diretto verso il Bayern Monaco , nonostante le ultime voci di una sua partenza prima bloccata e poi concessa , gli Spurs dovranno andare alla ricerca di un attaccante per sostuirlo e il serbo della Juventus è tra i nomi sul tavolo della dirigenza inglese.

Soldi freschi che sono pronti ad arrivare dalla cessione di Kane, operazione da 100 più 20 di bonus, ed essere reinvestiti per il nuovo attaccante. Tanti i fattori positivi per cui il Tottenham potrebbe provare a chiedere informazioni ai bianconeri: la prima è l'età del giocatore perché a soli 23 anni Dusan può ancora crescere tantissimo, mentre la seconda è il legame in sede di mercato dai tempi di Paratici tra i due club con tutti i trasferimenti degli ultimi anni...