Kane-Bayern, assurdo: il Tottenham lo blocca all'aeroporto, ecco il perché

Finalmente ci siamo, o forse no: dopo un lungo corteggiamento sembrava che Kane fosse ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco . L'attaccante inglese sarebbe passato dal Tottenham ai bavaresi per 100 milioni , prezzo del cartellino, più 20 milioni di bonus supplementari , mentre a lui sarebbe andato un quadriennale da 25 milioni l'anno . Con qualche turbolenza finale, con il giocatore impegnato in un braccio di ferro con il suo club per dinamiche arretrate, ma la telenovela di questa sessione di calciomercato sembrava dunque ormai conclusa con il bomber già verso l'aeroporto per andare in Germania a fare le visite.

E invece. E invece il Tottenham ha cambiato le carte in tavola come rivelano da Sky sia Uk che Deutschland: gli Spurs al momento hanno proibito la partenza dell'attaccante che sarebbe stato bloccato proprio a Stansted mentre si stava imbarcando. Situazione surreale, Kane viene dato fermo in auto vicino l'aeroporto oppure in un'abitazione nelle vicinanze in attesa del via libera per partire. E dall'Inghilterra arrivano le prime idee sul perché di questa mossa...